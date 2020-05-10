Названа космическая угроза серьезнее взрыва бака «Фрегата-СБ»

Бак от российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе. Как пишет РИА Новости, об этом на своей странице в Twitter заявили представители 18-ой эскадрильи контроля космического пространства ВВС США. По имеющимся у американских военных данным, инцидент произошел утром 8 мая, при этом взрыв не был вызван столкновением бака с другим объектом.

Впоследствии американские военные засекли 65 обломков. При этом, не уточняется, угрожают ли они действующим спутникам.

Главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН назвал ситуацию со взрывом бака от российского разгонного блока «Фрегат-СБ» в космосе не очень серьезной. Он отметил, что это не первый подобный случай.

«Случай далеко не единичный. Взрываются верхние ступени, разгонные блоки, которые по сути тоже представляют собой маленькую отработавшую ступень. Физически это связано с тем, что внутри ступени остаются газы, а под лучами Солнца происходит нагрев – и может происходить разрушение. 65 осколков? Тоже не критично. Если и есть опасные, их значительно меньше. Ответственности сейчас за подобные инциденты в космосе нет», - заявил эксперт.

Он рассказал о мерах, которые предпринимают космические корпорации, чтобы избежать взрывов.

«Предпринимаются различные меры. Газы стравливаются. Открываются специальные дренажные клапаны после того, как ступень или разгонный блок отработан, чтобы накопившиеся газы вышли в космическое пространство», - пояснил Андрей Ионин.