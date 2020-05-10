Названа космическая угроза серьезнее взрыва бака «Фрегата-СБ»
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН рассказал о причинах взрыва части российского разгонного блока «Фрегат-СБ» и предупредил о более серьезной проблеме в космосе.
Бак от российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе. Как пишет РИА Новости, об этом на своей странице в Twitter заявили представители 18-ой эскадрильи контроля космического пространства ВВС США. По имеющимся у американских военных данным, инцидент произошел утром 8 мая, при этом взрыв не был вызван столкновением бака с другим объектом.
Впоследствии американские военные засекли 65 обломков. При этом, не уточняется, угрожают ли они действующим спутникам.
Главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН назвал ситуацию со взрывом бака от российского разгонного блока «Фрегат-СБ» в космосе не очень серьезной. Он отметил, что это не первый подобный случай.
«Случай далеко не единичный. Взрываются верхние ступени, разгонные блоки, которые по сути тоже представляют собой маленькую отработавшую ступень. Физически это связано с тем, что внутри ступени остаются газы, а под лучами Солнца происходит нагрев – и может происходить разрушение. 65 осколков? Тоже не критично. Если и есть опасные, их значительно меньше. Ответственности сейчас за подобные инциденты в космосе нет», - заявил эксперт.
Он рассказал о мерах, которые предпринимают космические корпорации, чтобы избежать взрывов.
«Предпринимаются различные меры. Газы стравливаются. Открываются специальные дренажные клапаны после того, как ступень или разгонный блок отработан, чтобы накопившиеся газы вышли в космическое пространство», - пояснил Андрей Ионин.
Главный аналитик ГЛОНАСС добавил, что осколки взорвавшегося бака «Фрегата-СБ» добавятся к тому мусору, который уже дрейфует в космосе и создает проблемы для действующих космических аппаратов. Однако, упомянул более, на его взгляд, серьезную проблему, которая связана с развитием систем космического интернета.
«Угрозу представляют не вот эти запуски (ракет и спутников – прим. НСН) – несколько десятков раз в год, а бесконтрольное развитие систем космического интернета. В этих системах – тысячи (Маск говорил, от 12 до 40 тысяч) космических аппаратов. Эти многочисленные группировки будут находиться в довольно узком слое. Так как системы коммерческие, их производство нацелено на то, чтобы оно было как можно дешевым. Сейчас нет никаких обязательных требований к работе этих спутников и описанию их движение в космосе. Соответственно, нет требований и ответственности к утилизации этих спутников. Для бизнес-собственников в космосе вообще никакой ответственности нет. И это – реальная угроза замусорить космическое пространство», - предостерег Андрей Ионин.
Ранее Андрей Ионин заявил НСН, что компания SpaceX Илона Маска, очевидно, экономит на системах безопасности своих спутников, в результате чего на орбите возможно массовое столкновение космических аппаратов.
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