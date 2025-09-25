Российские войска в 2025 году освободили в зоне СВО 205 населенных пунктов

С начала 2025 года в зоне проведения специальной военно операции (СВО) российские войска освободили и взяли под полный контроль 205 населенных пунктов. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщает RT.

МО РФ: Российские войска заблокировали группировку ВСУ с двух сторон Купянска

В ведомстве указали, что в ДНР было освобождено более 3,3 тысячи квадратных километров, а в ЛНР - свыше 205 квадратных километров.

«В Харьковской области - свыше 542 квадратных километров, в Запорожской области - более 261 квадратных километров, в Сумской области - свыше 223 квадратных километров, в Днепропетровской области - более 175 квадратных километров», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска освободили село Переездное в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Серей Бобылев
