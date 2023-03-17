Первый орбитальный полет Starship может состояться в апреле

По его словам, сроки запуска будут зависеть от времени выдачи лицензии Федеральным авиационным управлением США.

В 2022 году Маск говорил, что Starship может совершить первый орбитальный полет в июле. В марте бизнесмен сообщал, что оправка Starship на околоземную орбиту планировалась в мае.

