Маск: Starship будет готов к полету в июле

Маск также добавил, что в понедельник вечером лично провел проверку подготовки к полету.

В марте, американский бизнесмен сообщал, что оправка Starship на околоземную орбиту планировалась в мае.

Ранее Илон Маск заявил, что космический корабль Starship может в пределах пяти лет осуществить непилотируемый полет к Марсу. А к концу десятилетия на Марс может отправится и миссия.

