Маск: Starship будет готов к полету в июле
Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что космический корабль Starship может совершить первый орбитальный полет в июле. Об этом он сообщил в Twitter.
Маск также добавил, что в понедельник вечером лично провел проверку подготовки к полету.
В марте, американский бизнесмен сообщал, что оправка Starship на околоземную орбиту планировалась в мае.
Ранее Илон Маск заявил, что космический корабль Starship может в пределах пяти лет осуществить непилотируемый полет к Марсу. А к концу десятилетия на Марс может отправится и миссия.
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