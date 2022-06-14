Маск: Starship будет готов к полету в июле

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что космический корабль Starship может совершить первый орбитальный полет в июле. Об этом он сообщил в Twitter.

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Маск также добавил, что в понедельник вечером лично провел проверку подготовки к полету.

В марте, американский бизнесмен сообщал, что оправка Starship на околоземную орбиту планировалась в мае.

Ранее Илон Маск заявил, что космический корабль Starship может в пределах пяти лет осуществить непилотируемый полет к Марсу. А к концу десятилетия на Марс может отправится и миссия.

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ТЕГИ:Илон МаскSpacex
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