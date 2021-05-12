Создана российско-американская рабочая группа по поиску причин утечки воздуха на МКС

Россия и США создали рабочую группу, чтобы найти причину утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции и пути ее устранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя консультативного совета NASA по аэрокосмической безопасности, астронавт Сьюзен Хелмс.

На МКС продолжается утечка воздуха после герметизации трещин

По ее словам, американское аэрокосмическое агентство готовит приборы для измерения деформаций. В начале июня они отправятся на МКС на американском грузовом корабле Cargo Dragon. Приборы установят в промежуточной камере модуля «Звезда» для помощи в поиске причин утечки воздуха.

В конце апреля космонавты на Международной космической станции закрыли люк в отсек российского модуля «Звезда», из которого утекает воздух. Люк в промежуточную камеру закрыт до июля.

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Фото: nasa.gov
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