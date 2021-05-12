Создана российско-американская рабочая группа по поиску причин утечки воздуха на МКС

По ее словам, американское аэрокосмическое агентство готовит приборы для измерения деформаций. В начале июня они отправятся на МКС на американском грузовом корабле Cargo Dragon. Приборы установят в промежуточной камере модуля «Звезда» для помощи в поиске причин утечки воздуха.

В конце апреля космонавты на Международной космической станции закрыли люк в отсек российского модуля «Звезда», из которого утекает воздух. Люк в промежуточную камеру закрыт до июля.

