На МКС продолжается утечка воздуха после герметизации трещин

Давление в промежуточной камере модуля «Звезда» составляет 678 миллиметров ртутного столба на 10:00 субботы. При этом около 22:30 мск в пятницу оно составляло 730 миллиметров ртутного столба. А значит, менее, чем за 12 часов давление в камере упало на 52 миллиметра ртутного столба, сообщил космонавт Сергей Рыжиков специалисту подмосковного Центра управления полетами во время переговоров, транслируемых NASA.

Проверка герметичности российского модуля МКС после герметизации двух трещин началась накануне, отмечает РИА Новости.

Незначительную утечку воздуха на МКС обнаружили в сентябре 2019 года. Через год, в октябре 2020 года, экипаж сумел найти первую трещину, она находилась в промежуточной камере российского модуля «Звезда».

После этого космонавты обнаружили второе место утечки. Оба неполадка были устранены в марте 2021 года. Агентство со ссылкой на «Роскосмос» отмечает, что трещина не была опасна для МКС и тех, кто на ней находится.

