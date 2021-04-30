На МКС изолирован отсек, из которого утекает воздух

Люк в промежуточную камеру закрыт до июля. Перед этим российский космонавт Пётр Дубров рассыпал в протекающем отсеке сухой суп в качестве индикатора мест утечки воздуха и установил видеокамеру, которая зафиксирует скопление индикаторов. Промежуточная камера будет изолирована до прибытия на станцию грузового корабля «Прогресс МС-17» 30 июня.

Ранее стало известно о том, что несмотря на заделку двух трещин, в российском модуле «Звезда» Международной космической станции (МКС) продолжается утечка воздуха.

Незначительную утечку воздуха на МКС обнаружили в сентябре 2019 года. Через год, в октябре 2020 года, экипаж сумел найти первую трещину, она находилась в промежуточной камере российского модуля «Звезда».

