На МКС изолирован отсек, из которого утекает воздух
Космонавты на Международной космической станции закрыли люк в отсек российского модуля «Звезда», из которого утекает воздух, сообщает РИА Новости со ссылкой на NASA.
Люк в промежуточную камеру закрыт до июля. Перед этим российский космонавт Пётр Дубров рассыпал в протекающем отсеке сухой суп в качестве индикатора мест утечки воздуха и установил видеокамеру, которая зафиксирует скопление индикаторов. Промежуточная камера будет изолирована до прибытия на станцию грузового корабля «Прогресс МС-17» 30 июня.
Ранее стало известно о том, что несмотря на заделку двух трещин, в российском модуле «Звезда» Международной космической станции (МКС) продолжается утечка воздуха.
Незначительную утечку воздуха на МКС обнаружили в сентябре 2019 года. Через год, в октябре 2020 года, экипаж сумел найти первую трещину, она находилась в промежуточной камере российского модуля «Звезда».
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