СМИ: замглавы Минтранса Чалик может покинуть пост до конца года

Чалик курирует в ведомстве авиацию. Он занял кресло замминистра в январе 2021 года. До этого занимал должность заместителя гендиректора — летного директора «Аэрофлота». В Минтранс пришел вместе с нынешним министром транспорта Виталием Савельевым.

Ранее Игорь Чалик заявил в ходе форума «Транспорт России», что российским авиакомпаниям необходимо около 1700 самолетов до 2030–2035 годов. Из них 1,4 тыс. должна быть отечественного производства. Экс-замминистра гражданской авиации СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в беседе с НСН назвал это «нереальным, абсурдным планом».



