СМИ: замглавы Минтранса Чалик может покинуть пост до конца года
Заместитель министра транспорта России Игорь Чалик может покинуть свой пост в декабре. Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в транспортной отрасли.
Чалик курирует в ведомстве авиацию. Он занял кресло замминистра в январе 2021 года. До этого занимал должность заместителя гендиректора — летного директора «Аэрофлота». В Минтранс пришел вместе с нынешним министром транспорта Виталием Савельевым.
Ранее Игорь Чалик заявил в ходе форума «Транспорт России», что российским авиакомпаниям необходимо около 1700 самолетов до 2030–2035 годов. Из них 1,4 тыс. должна быть отечественного производства. Экс-замминистра гражданской авиации СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в беседе с НСН назвал это «нереальным, абсурдным планом».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: замглавы Минтранса Чалик может покинуть пост до конца года
- Суд приговорил бизнесмена Батурина к шести годам колонии за мошенничество
- В аэропорту Шереметьево появился комплекс для противодействия беспилотникам
- Глава Минобороны Словакии заявил о прекращении военной помощи Украине
- В Южной Америке лидера Pink Floyd не пустили в отели из-за оправдания ХАМАС
- Система противовоздушной обороны сработала в Ростовской области
- Егор Крид стал амбассадором фиджитал-турнира «Игры будущего»
- СМИ: Судебные приставы разыскивают Никиту Преснякова из-за долгов
- На ВДНХ в павильоне «Умный город» открылся VR-кинотеатр
- Кержакова уволили с поста главного тренера «Спартака» из Суботицы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru