«Убирать министров!»: В отрасли назвали способ выполнить план по выпуску самолетов
Экс-замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов заявил НСН, что только в условиях мобилизационной экономики можно будет запустить процесс производства.
Существует единственный способ выполнить план по производству самолетов в России – увольнять министров, которые не справляются со своими задачами, заявил экс-замминистра гражданской авиации СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в беседе с НСН.
Ранее замминистра транспорта России Игорь Чалик заявил в ходе форума «Транспорт России», что российским авиакомпаниям необходимо около 1700 самолетов до 2030–2035 годов. Из них 1,4 тыс. должна быть отечественного производства.
«Мы находимся в очень сложном положении. У нас отечественных самолетов практически нет, есть какие-то десятки, если не считать Superjet 100, который на 80% состоит из западных комплектующих. Государство в целом очень озабочено проблемой. Самолетостроение у нас было разрушено. Самая большая страна по площади осталась без авиации. Уже и президент говорил об этой проблеме», - подчеркнул Смирнов.
При этом ситуация усугубляется тем, что наладить производство быстро не получится из-за отсутствия необходимых комплектующих и заводов, добавил Смирнов.
«Это нереальный, абсурдный план. У любого самолета тысячи комплектующих, на коленке их не сделаешь. У нас все заводы разрушены, а станки иностранные. Тысяча самолетов – это две с половиной тысячи двигателей с учетом резерва. Сегодня у нас двигатели не выпускаются, только на подходе. У нас нет необходимого персонала, нужно менять систему образования», - объяснил собеседник НСН.
Существует единственный способ достичь поставленной задачи – прибегнуть к мобилизационной экономике и «убирать» людей, которые не справляются со своими функциями, подчеркнул Смирнов.
«Чтобы выполнить план, необходимо то, чего нет в этом постановлении, экономика должна перейти на мобилизационный режим. Первое – это качество выпускаемой продукции, своевременность и ответственность. Последний пункт не отслеживается. Должны нести ответственность все – от министра до рабочего. Ответственность одна – немедленно убирать людей, которые не выполняют задания», - добавил он.
Технологических проблем для самостоятельного выпуска любой авиатехники в России нет, но на реализацию проектов уйдут годы, наибольшие сложности возникнут с производством двигателей, заявил ранее авиационный эксперт Роман Гусаров в беседе с НСН.
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