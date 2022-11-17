«Убирать министров!»: В отрасли назвали способ выполнить план по выпуску самолетов

Существует единственный способ выполнить план по производству самолетов в России – увольнять министров, которые не справляются со своими задачами, заявил экс-замминистра гражданской авиации СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в беседе с НСН.

Ранее замминистра транспорта России Игорь Чалик заявил в ходе форума «Транспорт России», что российским авиакомпаниям необходимо около 1700 самолетов до 2030–2035 годов. Из них 1,4 тыс. должна быть отечественного производства.

«Мы находимся в очень сложном положении. У нас отечественных самолетов практически нет, есть какие-то десятки, если не считать Superjet 100, который на 80% состоит из западных комплектующих. Государство в целом очень озабочено проблемой. Самолетостроение у нас было разрушено. Самая большая страна по площади осталась без авиации. Уже и президент говорил об этой проблеме», - подчеркнул Смирнов.