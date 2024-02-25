СМИ: в «Шереметьево» произошла перезагрузка системы паспортного контроля
25 февраля 202403:01
В московском аэропорту «Шереметьево» произошла кратковременная перезагрузка системы паспортного контроля, сообщает РИА Новости.
Большинство кабин работали в обычном режиме. Как отметили в воздушной гавани, ничего нештатного не было.
Ранее в «Шереметьево» возникли большие очереди утром 15 февраля у терминала С, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru