С 1 июня для пассажиров откроется терминал D аэропорта Шереметьево

С 1 июня для пассажиров откроется терминал D аэропорта Шереметьево, сообщает пресс-служба хаба в соцсетях.

Отмечается, что авиакомпания «Победа» планирует перевод федеральных рейсов в этот терминал из терминалов В и С.

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В настоящее все службы аэропорта проводят плановую подготовку инфраструктуры и производственных ресурсов к возобновлению обслуживания пассажиров.

Терминал D московского аэропорта «Шереметьево» временно закрыт с 15 марта 2022 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:АэропортШереметьево

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