С 1 июня для пассажиров откроется терминал D аэропорта Шереметьево
1 февраля 202413:25
С 1 июня для пассажиров откроется терминал D аэропорта Шереметьево, сообщает пресс-служба хаба в соцсетях.
Отмечается, что авиакомпания «Победа» планирует перевод федеральных рейсов в этот терминал из терминалов В и С.
В настоящее все службы аэропорта проводят плановую подготовку инфраструктуры и производственных ресурсов к возобновлению обслуживания пассажиров.
Терминал D московского аэропорта «Шереметьево» временно закрыт с 15 марта 2022 года, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru