Названа причина больших очередей у терминала С в аэропорту Шереметьево

Большие очереди возникли утром в четверг, 15 февраля у терминала С в московском аэропорту Шереметьево. Как сообщили в администрации воздушной гавани, по техническим причинам функционировал только один вход со стороны парковки.

По данным информагентств, сотрудники служб безопасности обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», причиной людского затора стала зажигалка в форме гранаты, оставленная кем-то.

После сигнала тревоги на место вызвали сотрудников Росгвардии, вход в терминал с парковки был перекрыт. К этому часу проблема решена, все входы открыты для пассажиров.

