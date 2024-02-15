Названа причина больших очередей у терминала С в аэропорту Шереметьево
Большие очереди возникли утром в четверг, 15 февраля у терминала С в московском аэропорту Шереметьево. Как сообщили в администрации воздушной гавани, по техническим причинам функционировал только один вход со стороны парковки.
По данным информагентств, сотрудники служб безопасности обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», причиной людского затора стала зажигалка в форме гранаты, оставленная кем-то.
После сигнала тревоги на место вызвали сотрудников Росгвардии, вход в терминал с парковки был перекрыт. К этому часу проблема решена, все входы открыты для пассажиров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru