Superjet совершил первый полет с российским двигателем ПД-8
Российский авиалайнер Superjet совершил первый полет с отечественным двигателем ПД-8, сообщает пресс-служба госкоропорации «Ростех».
Это произошло в Комсомольске-на-Амуре. Таким образом, начались летные испытания агрегата в составе самолета. Superjet находился в воздухе около 40 минут, достиг скорости 500 километров в час и высоты до 3000 метров. Командир экипажа после приземления сообщил, что полетное задание выполнено в полном объеме.
Как заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, проект по импортозамещению самолета реализуется в очень сжатые по меркам мирового авиастроения сроки. В апреле текущего года к сертификационным летным испытаниям присоединится еще один полностью российский борт с двигателями ПД-8.
А до конца марта планируется передать еще два ПД-8 для проведения летных испытаний. Получение сертификата на двигатель запланировано на осень 2025 года.
Ранее стало известно, что Минпромторг скорректировал объемы и сроки поставок российских авиационных двигателей для перспективных самолетов SSJ-100, МС-21 и Ту-214 на 2025–2026 годы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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