СМИ: США предлагает России корабли компании SpaceX Илона Маска для полетов на МКС

По словам Ширхольд, NASA уже ведет переговоры с «Роскосмосом» о коммерческих полетах с участием российских и американских астронавтов будущей осенью.

«Ожидается, что они полетят на Crew Dragon и Boeing Starliner. Над точными деталями того, как это будет работать, мы работаем прямо сейчас», — пояснила представитель NASA.

Ранее главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН рассказал о перспективах взаимодействия России и США.

«Российские космонавты будут летать на Crew Dragon, а американские – на «Союзах». Это выгодно всем, интересно всем. Такая дублирующая система повышает устойчивость проекта МКС. Проект сложный, дорогой. Все нужно дублировать – как части систем на станции, так и транспортные системы для запуска людей. То есть, контракт будет бартерный. Конечно, никаких денежных контрактов уже не будет. Этот был последний», - считает эксперт.

