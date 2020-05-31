США и Россия возобновят бартерные полеты в космос

«Контракт продлять будут (между НАСА и «Росксмосом»– прим. НСН), но он уже не про деньги, а об обменен запусками, как во времена Шаттла (американская программа Space Shuttle. Космические полеты совершались в период с 1981 по 2011 г.г. – прим. НСН). Российские космонавты будут летать на Crew Dragon, а американские – на «Союзах». Это выгодно всем, интересно всем. Такая дублирующая система повышает устойчивость проекта МКС. Проект сложный, дорогой. Все нужно дублировать – как части систем на станции, так и транспортные системы для запуска людей. То есть, контракт будет бартерный. Конечно, никаких денежных контрактов уже не будет. Этот был последний», - считает эксперт.

Андрей Ионин критично оценил партнерство «Роскосмоса» с НАСА в будущем, считая, что финансовая политика российской корпорации оказалась недальновидной.

««Роскосмос», особенно последние два года, выкручивал руки партнерам и повышал цену на запуск, доведя ее до безобразной величины, что свидетельствует о недальновидности людей. Вот так, обдирая своих партнеров, кто-то еще думает, что с ним будут договариваться?! О чем, видя, как партнер пытается тебя на деньги развести? Так себя партнеры не ведут. Политика «Роскосмоса» по отношению к США была недальновидной. Надо было вести себя более конструктивно, прагматично, на мой взгляд. А, тем более еще и мелкие уколы – все это контрпродуктивно», - добавил собеседник НСН.

Ранее гендиректор «Центра планетарной защиты» Анатолий Зайцев в эфире НСН раскритиковал идею Трампа осваивать полезные ископаемые в космосе.

«Честно говоря, с моей точки зрения, это все только громкие заявления со стороны Трампа. Да, действительно на небесных телах есть пригодные для эксплуатации полезные ископаемые и ресурсы, но экономически их добыча совершенно не выгодна и бесполезна. Это возможно будет востребовано когда-то в будущем, но точно не сейчас» - рассказал Анатолий Зайцев.

