Новости за ночь: В космическом корабле Илона Маска нашли российские детали
Первый за девять лет американский пилотируемый космический полёт стал успешным благодаря российским комплектующим. Именно благодаря им была обеспечена стыковка корабля Crew Dragon с Международной космической станцией, заявил эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич.
Он напомнил, что стыковка с российским сегментом МКС осуществлялась через стыковочный адаптер IDA, разработанного в головном предприятии «Роскосмоса», РКК «Энергия», передаёт РИА Новости.
Российский производитель изготовил три лётных образца по заказу Boeing. Первый был утерян при аварийном запуске грузового корабля Dragon летом 2015 года, второй доставили на МКС в июне 2016 года, третий доставили на Dragon в июле 2019 года.
31 мая 2020 года пилотируемый корабль Crew Dragon компании Илона Маска Space X доставил на МКС астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена. По этому случаю Маск вспомнил предложение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина доставлять американских астронавтов на МКС с помощью батутов и пошутил: «Батут работает».
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