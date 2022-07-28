СМИ: Россия не уйдет с МКС минимум до 2028 года

Россия сообщила НАСА, что не планирует выходить с проекта МКС как минимум до 2028 г, сообщает Reuters со ссылкой на главу космического командования американского аэрокосмического агентства Кэти Людерс.

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«Российские чиновники, отвечающие за космическую сферу, сообщили своим американским коллегам во вторник, что Москва рассчитывает остаться на Международной космической станции, по крайней мере, до тех пор, пока в 2028 году не будет построен собственный форпост страны на орбите», — пишет агентство.

26 июля новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину сообщил об окончательном решении госкорпорации уйти с МКС после 2024 года. При этом он заверил, что Москва выполнит все обязательства перед иностранными партнерами.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс 26 июля заявил, что в США сочли «печальным событием» заявления о предстоящем сворачивании российской миссии на Международной космической станции (МКС).

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Фото: roscosmos.ru
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