СМИ: Россия не уйдет с МКС минимум до 2028 года
Россия сообщила НАСА, что не планирует выходить с проекта МКС как минимум до 2028 г, сообщает Reuters со ссылкой на главу космического командования американского аэрокосмического агентства Кэти Людерс.
«Российские чиновники, отвечающие за космическую сферу, сообщили своим американским коллегам во вторник, что Москва рассчитывает остаться на Международной космической станции, по крайней мере, до тех пор, пока в 2028 году не будет построен собственный форпост страны на орбите», — пишет агентство.
26 июля новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину сообщил об окончательном решении госкорпорации уйти с МКС после 2024 года. При этом он заверил, что Москва выполнит все обязательства перед иностранными партнерами.
Представитель Госдепартамента Нед Прайс 26 июля заявил, что в США сочли «печальным событием» заявления о предстоящем сворачивании российской миссии на Международной космической станции (МКС).
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