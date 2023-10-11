Россия пожаловалась в ИКАО из-за закрытия неба для российских авиакомпаний
Россия направила в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО, учреждение ООН) жалобу на 37 стран, закрывших своё воздушное пространство для российских авиакомпаний, а также ввели санкции против российской авиации, сообщает пресс-служба МИД РФ.
Уточняется, что в списке ответчиков страны Евросоюза, а также США, Канада, Британия, Исландия, Норвегия, Черногория, Швейцария, Албания и Северная Македония.
В документе говорится, что данные государства «поставили под угрозу безопасность полётов международной гражданской авиации». Также отмечается, что своими действиями эти страны «подорвали взаимное доверие», которое почти 80 лет является основой системы международной авиации.
«Россия, как одна из ведущих авиационных держав, твердо намерена добиваться прекращения всех указанных нарушений положений Чикагской конвенции посредством механизмов ИКАО», — заключили в российском дипведомстве.
Ранее Россия не вошла в руководящий Совет ИКАО после процедуры переизбрания, так как не смогла получить необходимое число голосов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru