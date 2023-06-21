СМИ: Латвия намерена отдать Украине все свои вертолеты
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что у республики есть флот боевых вертолётов, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.
По его словам, все эти винтокрылые машины будут переданы Украине.
«Последние сейчас перекрашиваются, чтобы быть пригодными к использованию и выглядеть хорошо», - подчеркнул он.
Кариньш добавил, что Рига уже передала Киеву все латвийские ПЗРК Stinger, также украинским войскам помогают беспилотниками.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в мае украинские войска потеряли 16 самолётов и пять вертолётов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Болгария объявит о новом пакете военной помощи для Украины
- Взрыв прогремел в старейшем районе Парижа
- Захарова заявила, что Россия отправляет отрезвляющие сигналы Западу
- Арбенина назвала имя специального гостя юбилейного концерта «Ночных Снайперов»
- Овечкин получил благодарность от Путина
- «Фольксваген груп рус» сменит название и продолжит работу в РФ
- Еврокомиссия: в 11-й пакет санкций против РФ включены меры по борьбе с обходом ограничений
- Минпросвет раскрыл, сколько баллов даст серебряная медаль при поступлении в вуз
- СМИ: Латвия намерена отдать Украине все свои вертолеты
- Маск анонсировал чипирование человека в прямом эфире
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru