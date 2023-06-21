СМИ: Латвия намерена отдать Украине все свои вертолеты

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что у республики есть флот боевых вертолётов, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

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По его словам, все эти винтокрылые машины будут переданы Украине.

«Последние сейчас перекрашиваются, чтобы быть пригодными к использованию и выглядеть хорошо», - подчеркнул он.

Кариньш добавил, что Рига уже передала Киеву все латвийские ПЗРК Stinger, также украинским войскам помогают беспилотниками.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в мае украинские войска потеряли 16 самолётов и пять вертолётов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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