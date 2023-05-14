Пригожин проанализировал крушение вертолетов и самолетов ВКС РФ в Брянской области
Глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сделал анализ крушения двух вертолетов Ми-8 и истребителей Су-34 и Су-35 ВКС России в Брянской области.
Он предложил использовать различные тактико-технические характеристики различного вооружения, в том числе средств ПВО, чтобы понять произошедшее. По мнению Пригожина, четыре воздушных судна ВКС РФ стали коллективной целью.
«...Это коллективная цель, грубо говоря. Четыре самолета, если провести круг по местам их падения, получается, что этот круг диаметром (а все они лежат ровно по кругу) 40 километров. То есть радиус круга — 20 километров. А теперь зайдите в Интернет и посмотрите, какое средство поражения ПВО могло бы находиться в центре этого круга, и дальше выстройте сами свои версии», – предложил основатель ЧВК.
Он заявил, что сам «не в курсе» и занимается Бахмутом (Артомовском).
Накануне в Брянской области у границы с Украиной уничтожены российские истребитель-бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35 и два вертолета Ми-8 ВКС России на окраине города Клинцы. Их могли практически одновременно сбить, пишет газета «Коммерсант».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru