СМИ: Комиссия определила приоритетную версию причины крушения SSJ 100

Спецкомиссия завершила расшифровку черных ящиков самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), потерпевшего крушение в Подмосковье. Комиссия также определила приоритетную версию причины катастрофы, предварительно, она не связана с работой двигателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

При этом источник агентства не уточнил, какая именно версия считается комиссией приоритетной. Ранее ТАСС сообщал, что причиной крушения мог стать отказ двигателей.