СМИ: Комиссия определила приоритетную версию причины крушения SSJ 100

Спецкомиссия завершила расшифровку черных ящиков самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), потерпевшего крушение в Подмосковье. Комиссия также определила приоритетную версию причины катастрофы, предварительно, она не связана с работой двигателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

При этом источник агентства не уточнил, какая именно версия считается комиссией приоритетной. Ранее ТАСС сообщал, что причиной крушения мог стать отказ двигателей.

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Отказ двигателей не мог быть причиной крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье, скорее всего, это была совокупность проблем, в том числе связанных с нарушением установки датчика угла атаки, заявил ранее НСН заслуженный пилот России Юрий Сытник.

Самолет SSJ 100 потерпел крушение в районе подмосковной Коломны 12 июля. Находившиеся на борту два пилота и бортпроводник погибли. Лайнер выполнял перегоночный рейс, он направлялся в столичный аэропорт «Внуково». По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.


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