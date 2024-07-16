СМИ: Комиссия определила приоритетную версию причины крушения SSJ 100
Спецкомиссия завершила расшифровку черных ящиков самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), потерпевшего крушение в Подмосковье. Комиссия также определила приоритетную версию причины катастрофы, предварительно, она не связана с работой двигателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.
При этом источник агентства не уточнил, какая именно версия считается комиссией приоритетной. Ранее ТАСС сообщал, что причиной крушения мог стать отказ двигателей.
Отказ двигателей не мог быть причиной крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье, скорее всего, это была совокупность проблем, в том числе связанных с нарушением установки датчика угла атаки, заявил ранее НСН заслуженный пилот России Юрий Сытник.
Самолет SSJ 100 потерпел крушение в районе подмосковной Коломны 12 июля. Находившиеся на борту два пилота и бортпроводник погибли. Лайнер выполнял перегоночный рейс, он направлялся в столичный аэропорт «Внуково». По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru