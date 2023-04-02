СМИ: Авиакомпании на Ближнем Востоке возобновят прием российских Visa и Mastercard

«Целый ряд авиакомпаний стран Ближнего Востока наладили прием Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками. Оплатить билет по отечественному «пластику» снова можно на рейсы Emirates, Air Arabia и flydubai», — пишут «Известия».



По данным издания, билеты на рейсы Air Arabia, например, можно оплатить с помощью российской карты и системы быстрых платежей (СБП). При этом клиент оплатит 6% комиссии за цену каждого билета.



Компания flydubai применяет аналогичную систему. Транзакции, поступающие через уполномоченного агента, проходят с дополнительным сбором в размере 2 тысяч рублей.



Купить билеты компании Emirates также можно российскими картами с помощью системы QR-кодов.

Ранее ряд банков Гаваны (Куба) начали прием карт российской платежной системы «Мир», сообщает ТАСС.



