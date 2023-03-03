На Кубе готовятся к введению системы «Мир»
Подготовка к внедрению российской платежной системы «Мир» началась на Кубе. Об этом заявила советник по туризму кубинского посольства в Москве Кристина Леон Изнага, сообщает «Интерфакс».
По её словам, возможность расплачиваться собственной картой значительно улучшит для россиян условия путешествия в страну.
«Это облегчит российским туристам возможность оплачивать услуги, покупать подарки и сувениры», - добавила дипломат.
Она также отметила, что комфорту российских туристов придают особое значение на острове, так как считают важным российский сектор в туриндустрии республики.
Ранее, как сообщила НСН, Индонезия рассматривает возможность использования карт «Мир».
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