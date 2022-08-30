Словакия передаст Украине 11 истребителей МиГ-29

Украинский депутат Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале заявил, что Словакия передаст Украине 11 истребителей МиГ-29.

На Украине сбили два штурмовика ВСУ и один МиГ-29 за сутки

Он опубликовал видео с пролётом военных самолётов, пояснив, что так «Словакия прощается со своими истребителями».

«Эти красивые МиГ-29 никуда не денутся... Знакомьтесь, это наши птички! 11 самолётов», - написал Гончаренко.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что Воздушно-космические силы (ВКС) сбили истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР).

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ФОТО: РИА Новости//Павел Львов
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияМиг-29УкраинаСловакия
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