По данным ведомства, украинские штурмовики уничтожили в районе города Барвенково в Харьковской области и в небе над селом Троицкое в Донецкой народной республике. МиГ-29 воздушных сил Украины сбит поблизости от населенного пункта Краснополье в ДНР.

Также российские ПВО за сутки осуществили перехват трех украинских беспилотников в районах Мелитополя в Запорожской области, Тернового и Веселого в Харьковской области. Также российские силы ПВО сработали на перехват трех баллистических ракеты «Точка-У», пяти снарядов РСЗО «Смерч» и 20 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

Ранее российские военные нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины в Славянске и Константиновке. Об этом сообщает Минобороны РФ 10 июля.

