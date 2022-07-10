На Украине сбили два штурмовика ВСУ и один МиГ-29 за сутки

Два штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины сбили истребители Су-35с Воздушно-космических сил РФ за сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ.

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По данным ведомства, украинские штурмовики уничтожили в районе города Барвенково в Харьковской области и в небе над селом Троицкое в Донецкой народной республике. МиГ-29 воздушных сил Украины сбит поблизости от населенного пункта Краснополье в ДНР.

Также российские ПВО за сутки осуществили перехват трех украинских беспилотников в районах Мелитополя в Запорожской области, Тернового и Веселого в Харьковской области. Также российские силы ПВО сработали на перехват трех баллистических ракеты «Точка-У», пяти снарядов РСЗО «Смерч» и 20 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

Ранее российские военные нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины в Славянске и Константиновке. Об этом сообщает Минобороны РФ 10 июля.

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