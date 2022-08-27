Российские войска уничтожили истребитель МиГ-29 ВСУ в ДНР
Воздушно-космические силы (ВКС) сбили истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.
«ВКС России в районе населенного пункта Малиновка Донецкой Народной Республики сбит самолет Миг-29 воздушных сил Украины», — отмечают в российском ведомстве.
По данным Минобороны, также уничтожена самоходная огневая установка ЗРК «Бук-М1», пишет Газета.ru.
Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что высокоточным оружием ВКС России на военном аэродроме Днепр в Днепропетровской области были уничтожены три самолета воздушных сил Украины.
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