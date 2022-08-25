«Оскудели мозги!»: Экс-замминистра СССР обвинил чиновников в потере малой авиации

Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что за последние 30 лет чиновники авиаотрасли не смогли предложить новый вариант самолета для малой авиации.

«За 30 лет настолько оскудели мозги наших министров, что даже не смогли усовершенствовать Ан-2 или модифицировать его, либо предложить новый вариант самолета. Все эти годы национальное самолетостроение умышленно разрушалось нашими министрами. Сейчас пожинаем плоды ошибок и предательских действий чиновников, которые помогали США в уничтожении их главного самолетостроительного конкурента – России. Ведь до 1990 года мы были великой самолетостроительной державой. Сейчас пытаемся вернуться к этому статусу, но это долгий процесс. Нужно разрабатывать двигатели, тысячи комплектующих, которые делаются не на коленке, а на специальных заводах и станках, а последние у нас тоже западные и выходят из строя», - резюмировал Смирнов.

Между тем, в Минпромторге обещают, что малая авиация РФ не остается без самолетов. Сертификация аналогов - «Байкала» и «Ладоги» запланирована на 2023 и 2024 годы, так что массовое производство этих самолетов начнется раньше, чем ТВС-2МС, сообщили в ведомстве.

Ранее Олег Смирнов в эфире НСН заявил, что на самолётах Як-42 советской разработки вполне можно летать и сейчас, если следить за их исправностью, но будет очень сложно подобрать квалифицированный экипаж.

