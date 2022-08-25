«Оскудели мозги!»: Экс-замминистра СССР обвинил чиновников в потере малой авиации
Запчасти и комплектующие для «кукурузников» в России не производятся, сказал НСН заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.
Российские чиновники поставили страну под угрозу остановки малой авиации: Ан-2 скоро начнут останавливаться, а своего двигателя для создания аналога в РФ до сих пор нет, заявил экс-замминистра гражданской авиации СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что Минпромторг отложил финансирование мероприятий по замене американского двигателя и запчастей в российском легком самолете ТВС-2МС — модификации советского Ан-2. Этот самолет не получил авиационный сертификат, а в ведомстве посчитали, что на это может уйти до 5 лет. Только после этой процедуры производитель сможет рассчитывать на деньги. Смирнов назвал оправданным решение Минпромторга, но отметил, что в России развалена отрасль самолетостроения.
«От этого решения никуда не денешься, это связано с санкциями. Пока у нас нет замены американскому двигателю – это наше слабое место. Не готов и двигатель для самолета «Байкал». Остались еще «кукурузники», которые пока имеют летные ресурсы и продолжат работать не один год, что в какой-то степени выручит Россию в малой авиации. Но и становится все меньше, а запчасти к ним у нас не выпускают, как итог – будут останавливаться, и мы останемся без малой авиации», - сказал Смирнов.
Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что за последние 30 лет чиновники авиаотрасли не смогли предложить новый вариант самолета для малой авиации.
«За 30 лет настолько оскудели мозги наших министров, что даже не смогли усовершенствовать Ан-2 или модифицировать его, либо предложить новый вариант самолета. Все эти годы национальное самолетостроение умышленно разрушалось нашими министрами. Сейчас пожинаем плоды ошибок и предательских действий чиновников, которые помогали США в уничтожении их главного самолетостроительного конкурента – России. Ведь до 1990 года мы были великой самолетостроительной державой. Сейчас пытаемся вернуться к этому статусу, но это долгий процесс. Нужно разрабатывать двигатели, тысячи комплектующих, которые делаются не на коленке, а на специальных заводах и станках, а последние у нас тоже западные и выходят из строя», - резюмировал Смирнов.
Между тем, в Минпромторге обещают, что малая авиация РФ не остается без самолетов. Сертификация аналогов - «Байкала» и «Ладоги» запланирована на 2023 и 2024 годы, так что массовое производство этих самолетов начнется раньше, чем ТВС-2МС, сообщили в ведомстве.
Ранее Олег Смирнов в эфире НСН заявил, что на самолётах Як-42 советской разработки вполне можно летать и сейчас, если следить за их исправностью, но будет очень сложно подобрать квалифицированный экипаж.
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