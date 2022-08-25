СМИ: Малая авиация рискует остаться без «кукурузников»
Минпромторг отложил финансирование замены двигателя и винта американского производства на современной модификации «кукурузника» Ан-2, основной российской машине ТВС-2МС. До момента сертификации самолета ведомство не будет выделять средства на замену агрегатов на российский аналог; из-за этого малая авиация может столкнуться с нехваткой самолетов, пишут Известия.
Производитель самолета ТВС-2МС — новосибирское предприятие «Русавиапром» — попросило у правительства 9 млрд рублей на эти разработки, отмечает Ura.ru. Минпромторг считает, что запрос по поводу реинжиниринга агрегатов следует рассматривать «после окончания сертификационных работ по заявкам ФАУ "СибНИА им. С.А. Чаплыгина"».
«Русавиапром» выпустил уже 24 самолета ТВС-2МС, в эксплуатации находятся 17 из них. В основном машины используют в Сибири и на Дальнем Востоке для перевозок пассажиров и грузов на труднодоступные территории. Замены эти самолетам на российском рынке сейчас нет.
По данным источников, сертификация ТВС-2МС затянется из-за конфликта производителя и разработчика самолетов — «Русавиапрома» и «СибНИА». В августе «СибНИА» подал несколько исков против компании, потребовав 544 млн рублей компенсации. Институт указывает, что «Русавиапром» не смог за три года получить разрешение на деятельность согласно новым Федеральным авиационным правилам.
Кроме того, в апреле суд в Новосибирске запретил деятельность «Русавиапрома» на основе проверок транспортной прокуратуры, которая выявила у компании различные нарушения, в том числе незаконное оформление разрешительных документов на купленные агрегаты для самолета.
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