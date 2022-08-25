СМИ: Малая авиация рискует остаться без «кукурузников»

«Русавиапром» выпустил уже 24 самолета ТВС-2МС, в эксплуатации находятся 17 из них. В основном машины используют в Сибири и на Дальнем Востоке для перевозок пассажиров и грузов на труднодоступные территории. Замены эти самолетам на российском рынке сейчас нет.

По данным источников, сертификация ТВС-2МС затянется из-за конфликта производителя и разработчика самолетов — «Русавиапрома» и «СибНИА». В августе «СибНИА» подал несколько исков против компании, потребовав 544 млн рублей компенсации. Институт указывает, что «Русавиапром» не смог за три года получить разрешение на деятельность согласно новым Федеральным авиационным правилам.

Кроме того, в апреле суд в Новосибирске запретил деятельность «Русавиапрома» на основе проверок транспортной прокуратуры, которая выявила у компании различные нарушения, в том числе незаконное оформление разрешительных документов на купленные агрегаты для самолета.

