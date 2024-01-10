Трамп промахнулся с Луной: Названы причины переноса космических экспедиций США
Американцы с большой вероятностью могут достигнуть Луны к 2028 году, но пока это невозможно по ряду причин, отметил в эфире НСН Иван Моисеев.
Перенос экспедиций США «Артемида II» и «Артемида III» на 2025 и 2026 годы связан с неподъемными требованиями к безопасности экипажа, заявил глава Института космической политики Иван Моисеев в интервью НСН. Кроме того, по его словам, не готовы скафандры и лунный взлетно-посадочный модуль.
Ранее компания Astrobotic сообщила, что частный американский космический аппарат Peregrine не имеет шансов совершить мягкую посадку на Луну. Peregrine стартовал в космос утром 8 января на ракете-носителе Vulcan. О возникших проблемах создавшая его компания сообщила примерно через восемь часов после запуска. Между тем NASA отложило запуски экспедиций «Артемида II» и «Артемида III» на 2025 год и 2026 год соответственно. Моисеев перечислил причины задержек лунных экспедиций США.
«Посадка на Луну сложная вещь. Если это делается фирмой впервые, то шансы, что все пойдет гладко, меньше 50%. Это вполне предсказуемо. Откладывание двух «Артемид» тоже давно закономерно. С самого начала, когда (экс-президент США Дональд – ред. НСН) Трамп объявил дату, было понятно, что это технически невозможно. Наверняка, им еще придется отложить их. Сейчас, по сравнению с тем временем, очень высокие требования к безопасности экипажа, неподъемные, поэтому это долго длится. Трамп переоценил возможности, а инженеры понимали, что им выдают нереальные задачи», - сказал Моисеев.
Он также отметил, что скафандры для экипажа и лунный взлетно-посадочный модуль еще не готовы. При этом, по словам Моисеева, американцы с большой вероятностью могут достигнуть поверхности Луны к 2028 году.
«Считается, что задержка происходит из-за того, что не готовы скафандры и не готов лунный взлетно-посадочный модуль, который делается SpaceX, там еще много работы. Но скафандры - это мелочь, потому что если поставить задачу «быстрее», то сделать можно. С модулем SpaceX сложнее, потому что он завязан на испытаниях Starship (ракета-носитель – ред. НСН), а этих испытаний нужно провести очень много. Изначально, когда были первые планы по «Артемиде», считалось, что американцам удастся достичь своей цели в 2028 году. Про 2028 год можно говорить надежно, про 2027 – это если повезет», - указал собеседник НСН.
Кроме того, Моисеев рассказал, что российская автоматическая межпланетная станция «Луна-25» выглядела «крайне слабой». Он выразил уверенность, что Россия не совершит космических прорывов до 2030 года.
«У нас разбилась «Луна-25», она строилась с 2006 года. Следующая полетит через четыре года. Причем «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27» - это все слабое повторение тех станций, которые делались в СССР. Так что Россия на этом фронте крайне слабо выглядит. У нас все запланировано до 2030 года, быстрее вряд ли получится. Когда произошла авария, заговорили об ускорении и быстро прекратили эти разговоры, потому что производство не готово, промышленность и наука. Ускорить – это значит еще раз подвергаться повышенному риску. До 2030 года ничего такого, чтобы опережало тех же китайцев, не запланировано», - резюмировал Моисеев.
Изначально планировалось, что программу «Артемида II» выполнят в конце 2024 года, «Артемида III» – в 2025-м. «Артемида II» предусматривает облет Луны с экипажем из четырех человек, а «Артемида III» предполагает высадку космонавтов у южного полюса Луны, передает «Радиоточка НСН».
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