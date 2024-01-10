Трамп промахнулся с Луной: Названы причины переноса космических экспедиций США

Перенос экспедиций США «Артемида II» и «Артемида III» на 2025 и 2026 годы связан с неподъемными требованиями к безопасности экипажа, заявил глава Института космической политики Иван Моисеев в интервью НСН. Кроме того, по его словам, не готовы скафандры и лунный взлетно-посадочный модуль.

Ранее компания Astrobotic сообщила, что частный американский космический аппарат Peregrine не имеет шансов совершить мягкую посадку на Луну. Peregrine стартовал в космос утром 8 января на ракете-носителе Vulcan. О возникших проблемах создавшая его компания сообщила примерно через восемь часов после запуска. Между тем NASA отложило запуски экспедиций «Артемида II» и «Артемида III» на 2025 год и 2026 год соответственно. Моисеев перечислил причины задержек лунных экспедиций США.