NASA отложило запуск лунных миссий Artemis II и Artemis III

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) перенесло на год старт лунных миссий Artemis II и Artemis III.

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О переносе запуска на пресс-конференции сообщил глава NASA Билл Нельсон. Причиной он назвал вопросы безопасности.

По словам Нельсона, в NASA хотят дать Artemis больше времени для устранения проблем. Старт Artemis II перенесен на сентябрь 2025 года, III — на сентябрь 2026-го.

В понедельник, 8 января, с мыса Канаверал стартовала ракета-носитель Vulcan с лунным модулем Peregrine. Компания-разработчик Astrorobotic заявила, что из-за утечки топлива аппарат не сможет совершить мягкую посадку на спутник Земли, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: nasa.gov
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