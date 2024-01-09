NASA отложило запуск лунных миссий Artemis II и Artemis III

О переносе запуска на пресс-конференции сообщил глава NASA Билл Нельсон. Причиной он назвал вопросы безопасности.

По словам Нельсона, в NASA хотят дать Artemis больше времени для устранения проблем. Старт Artemis II перенесен на сентябрь 2025 года, III — на сентябрь 2026-го.

В понедельник, 8 января, с мыса Канаверал стартовала ракета-носитель Vulcan с лунным модулем Peregrine. Компания-разработчик Astrorobotic заявила, что из-за утечки топлива аппарат не сможет совершить мягкую посадку на спутник Земли, передает «Радиоточка НСН».

