Россия присоединится к лунному проекту Китая «Чанъэ-7»
Российская сторона примет участие в китайской лунной миссии «Чанъэ-7». Об этом объявила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация. На спускаемом корабле КНР к естественному спутнику Земли будет направлена научная аппаратура для изучения Луны.
О договорённости стало известно по итогам встречи между руководителями правительств двух стран Михаилом Мишустиным и Ли Цяном. Москва и Пекин договорились продолжить сотрудничество в рамках создания Международной лунной научно-исследовательской станции.
Взаимодействие будет идти по линии проектов «Чанъэ-7» и «Луна-26». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», глава «Роскосмоса» Юрий Борисов минувшим летом сообщил, что запуск миссии «Луна-26» должен состояться в 2027 году. Старт миссии «Чанъэ-7» намечен на 2026 год.
В марте 2021 года Россия и Китай подписали межправительственный документ о взаимодействии при создания Международной научной лунной станции. Уже разработана «дорожная карта» строительства совместной лунной базы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru