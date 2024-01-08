Компания Astrobotic заявила о проблемах с лунным модулем Peregrine
Со стартовавшим 8 января лунным модулем Peregrine произошла нештатная ситуация, сообщила компания Astrobotic, создавшая космический аппарат.
Произошедшая аномалия помешала стабилизировать положение Peregrine с ориентацией на Солнце. Специалисты пытаются решить проблему в режиме реального времени, говорится в официальном аккаунте компании в соцсети X.
Peregrine создан по контракту с НАСА в рамках лунной программы США «Артемида». Планируется, что аппарат доставит на Луну научные инструменты, камень с Эвереста, прах землян и другие символические грузы.
Американский бизнесмен Илон Маск ранее заявил, что человечество должно осваивать космос и заселять другие планеты, отмечает «Радиоточка НСН».
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