Аэропорт «Домодедово» не купят в бизнес-целях, так как комплекс себя на окупает, это убыточный актив, заявил НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.

Аукцион по продаже аэропорта «Домодедово» за 132 млрд рублей не состоялся из-за завышенной цены, заявил миллиардер Олег Дерипаска. По его мнению, он стоит 40 млрд рублей. Аэропорт продолжат продавать на этой неделе, но уже по «голландской» схеме - с понижением цены от первоначальных 132 млрд рублей: цена обычно снижается шагами не менее 5% до момента покупки или достижения 50% дисконта от первоначальной цены лота, пишут «Ведомости». Это уже не столь выгодно владельцу (государству), но позволит продать актив быстрее. При этом, по данным на лето 2025 года, долги структур «Домодедово» превышали 70 миллиардов рублей, заметная часть - в иностранной валюте. Герасимов рассказал, что ждет аэропорт дальше.