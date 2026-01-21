«Доплачивать покупателю!»: Кому государство сможет продать убыточный аэропорт «Домодедово»
Павел Герасимов заявил НСН, что в текущих реалиях аэропорт не стоит абсолютно ничего, учитывая долговые обязательства перед кредиторами.
Аэропорт «Домодедово» не купят в бизнес-целях, так как комплекс себя на окупает, это убыточный актив, заявил НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.
Аукцион по продаже аэропорта «Домодедово» за 132 млрд рублей не состоялся из-за завышенной цены, заявил миллиардер Олег Дерипаска. По его мнению, он стоит 40 млрд рублей. Аэропорт продолжат продавать на этой неделе, но уже по «голландской» схеме - с понижением цены от первоначальных 132 млрд рублей: цена обычно снижается шагами не менее 5% до момента покупки или достижения 50% дисконта от первоначальной цены лота, пишут «Ведомости». Это уже не столь выгодно владельцу (государству), но позволит продать актив быстрее. При этом, по данным на лето 2025 года, долги структур «Домодедово» превышали 70 миллиардов рублей, заметная часть - в иностранной валюте. Герасимов рассказал, что ждет аэропорт дальше.
«В текущих реалиях аэропорт не стоит абсолютно ничего, учитывая долговые обязательства перед кредиторами, включая иностранные юридические лица. Тут нужно доплачивать тому, кто осмелится его купить, с целью сохранить рабочие места. Поэтому да, цена критически завышена. В бизнес-целях этот актив не может быть интересен ни одному реальному участнику рынка, потенциальными участниками торгов могут быть бенефициары крупнейших компаний, и то – с подачи политической воли. Произошло падение почти с 70 миллионов прогнозируемого пассажиропотока до 20 миллионов, падение будет только усиливаться. Комплекс себя не окупает, это приобретение убыточного актива», - объяснил он.
В связи с этим он уверен, что владельца «Внуково» могут допустить до торгов.
«У нас все взлетные полосы и организация воздушного движения – это государственная монополия. Тут о конкуренции речи не идет, речь идет о сохранении аэропорта хоть в каком-то виде. Я думаю, что главу «Внуково» Виталия Ванцева допустят к торгам. Он хотя бы понимает, как работает комплекс, как можно сохранить отдельные элементы этой структуры. Незнающий человек сохранить эту историю не сможет. Команду будет подобрать на самом деле не так сложно, это не самая большая проблема», - добавил собеседник НСН.
Нельзя допускать до участия в аукционе по покупке аэропорта Домодедово владельцев других аэропортов московской зоны, иначе это уже нечестная конкуренция. Об этом НСН рассказал член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.
