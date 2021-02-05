Самолет с первым в мире электрическим двигателем испытывают в Новосибирске

В Новосибирске, на базе ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина», стартовали наземные испытания самолета с первым в мире электрическим авиадвигателем. Об этом сообщил генеральный директор НИЦ «Институт им. Н. Е. Жуковского» Андрей Дутов.

«На сегодняшний день мы демонстрируем тот прорыв, который смогли сделать благодаря Федеральному фонду перспективных исследований, благодаря правительству в лице Минпромторга, это первый шаг к созданию электрического самолета», — сказал ТАСС Дутов.