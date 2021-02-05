Самолет с первым в мире электрическим двигателем испытывают в Новосибирске
В Новосибирске, на базе ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина», стартовали наземные испытания самолета с первым в мире электрическим авиадвигателем. Об этом сообщил генеральный директор НИЦ «Институт им. Н. Е. Жуковского» Андрей Дутов.
«На сегодняшний день мы демонстрируем тот прорыв, который смогли сделать благодаря Федеральному фонду перспективных исследований, благодаря правительству в лице Минпромторга, это первый шаг к созданию электрического самолета», — сказал ТАСС Дутов.
По его словам, подобных разработок на данный момент в мире больше нигде нет. Предполагается, что через два года появится следующая лаборатория на базе самолета Ту-114, которая сможет летать на электродвигателях без дополнительных двигателей.
Ранее сообщалось, что Япония к середине 2030-х годов прекратит продажи новых автомобилей с двигателем, работающим на бензине.
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