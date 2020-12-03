Продажу новых бензиновых автомобилей прекратят в Японии к середине 2030-х годов
Япония к середине 2030-х годов прекратит продажи новых автомобилей с двигателем, работающим на бензине, сообщает Kyodo.
В настоящее время ведется согласование этого вопроса в министерстве экономики, промышленности и торговли страны. Как ожидается, к этому времени все новые автомобили должны будут иметь гибридный, электрический или водородный двигатель.
Власти решили избавиться от машин с бензиновым двигателем после заявления главы кабмина Японии Ёсихидэ Суги о намерении страны свести к нулю выбросы парниковых газов к 2050 году.
Если решение об отказе будет принято, то это подтолкнет производителей к более интенсивным разработкам в области электродвигателей.
Напомним, 2020 год стал ещё одним необычным годом для мирового климата. Были зафиксированы новые экстремальные температуры на суше и в море, стихийные пожары на огромных территориях, рекордное количество ураганов в Атлантике, наводнения в Азии и Африке.
Кроме того, рекордного уровня достигла температура океана, а также продолжила увеличиваться концентрация парниковых газов. Эксперты считают, что длительное пребывание углекислого газа в атмосфере спровоцирует дальнейшее потепление на планете «в течение жизни многих последующих поколений».
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