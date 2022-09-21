С Байконура стартовал пилотируемый «Союз»
С космодрома Байконур стартовала ракета с кораблем «Союз МС-22» с экипажем на борту. На Международную космическую станцию отправился международный экипаж в составе россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американца Франсиско Рубио.
Сейчас пилотируемый корабль выведен на целевую орбиту и совершает самостоятельный полет к МКС. Стыковка состоится через несколько часов. Общая продолжительность миссии составит 188 суток. Как передает РИА Новости, возвращение экипажа на Землю намечено на 28 марта 2023 года. Отправленный на орбиту «Союз МС-22» получил имя собственное «К.Э. Циолковский» в честь ученого и пионера космонавтики, 165-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.
Отмечается, что этот полет стал первым в рамках соглашения между «Роскосмосом» и Американским космическим агентством NASA о перекрестных полетах. Второй пуск, как ожидается, состоится 3 октября на американском корабле Crew Dragon. В состав экипажа войдёт россиянка Анна Кикина. Соглашение также предусматривает в перспективе еще по два полета российских и американских кораблей с международными экипажами в 2023 и 2024 годах.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев, Сергей Корсаков, астронавты NASA Челл Линдгрен, Боб Хайнс, и Джессика Уоткинс, а также представитель Европейского космического агентства итальянка Саманта Кристофоретти.
Ранее в «Роскосмосе» допустили, что перекрестные полеты космонавтов из РФ и астронавтов из США на Международную космическую станцию могут быть продлены после 2024 года.
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