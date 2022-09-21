С Байконура стартовал пилотируемый «Союз»

С космодрома Байконур стартовала ракета с кораблем «Союз МС-22» с экипажем на борту. На Международную космическую станцию отправился международный экипаж в составе россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американца Франсиско Рубио.

Сейчас пилотируемый корабль выведен на целевую орбиту и совершает самостоятельный полет к МКС. Стыковка состоится через несколько часов. Общая продолжительность миссии составит 188 суток. Как передает РИА Новости, возвращение экипажа на Землю намечено на 28 марта 2023 года. Отправленный на орбиту «Союз МС-22» получил имя собственное «К.Э. Циолковский» в честь ученого и пионера космонавтики, 165-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.