Названы сроки российской миссии на Луну

Запуск миссии на Луну может состояться в июле 2023 года. Это будет первый в современной российской истории полёт аппарата к естественному спутнику Земли. Об этом ТАСС рассказал руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.

По его словам, разработчиком автоматической межпланетной станции «Луна-25» является Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина. В ходе испытаний выяснилось, что есть области, где ещё оставался риск провала миссии. «Им было нужно дополнительное время, чтобы с этим риском разобраться, и сейчас они это время получили», — объяснил Митрофанов решение разработчиков отложить запуск на 2023 год.