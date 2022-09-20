Названы сроки российской миссии на Луну
Запуск миссии на Луну может состояться в июле 2023 года. Это будет первый в современной российской истории полёт аппарата к естественному спутнику Земли. Об этом ТАСС рассказал руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.
По его словам, разработчиком автоматической межпланетной станции «Луна-25» является Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина. В ходе испытаний выяснилось, что есть области, где ещё оставался риск провала миссии. «Им было нужно дополнительное время, чтобы с этим риском разобраться, и сейчас они это время получили», — объяснил Митрофанов решение разработчиков отложить запуск на 2023 год.
Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что разработчики должны поправить измеритель скорости и дальности, который необходим для мягкой посадки космического аппарата «Луна-25». Сейчас ведутся его испытания над местностью, которая максимально похожа на лунную поверхность. Также Борисов также заявил, что после 2024 года «Роскосмос» начнет формировать собственную Российскую орбитальную служебную станцию.
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