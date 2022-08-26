В Роскосмосе допустили продолжение перекрестных полетов на МКС после 2024 года

«Если опыт реализации будет положительным, то будем продолжать дальше», - цитирует Крикалева ТАСС.

Исполнительный директор Роскосмоса отметил, что решение о перекрестных полетах было принято, чтобы гарантировать присутствие «хотя бы одного из наших партнеров на своем сегменте» в случае возможной нештатной ситуации.

В июле российская госкорпорация подписала соглашение с NASA о перекрестных полетах российских космонавтов на американских космических кораблях, американских астронавтов — на российских аппаратах. Россияне совершат три таких полета, первый из них запланирован на 3 октября: к МКС на американском Crew Dragon отправится Анна Кикина.

