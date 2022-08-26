В Роскосмосе допустили продолжение перекрестных полетов на МКС после 2024 года
Перекрестные полеты космонавтов из РФ и астронавтов из США на Международную космическую станцию могут быть продлены после 2024 года. Об этом заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.
«Если опыт реализации будет положительным, то будем продолжать дальше», - цитирует Крикалева ТАСС.
Исполнительный директор Роскосмоса отметил, что решение о перекрестных полетах было принято, чтобы гарантировать присутствие «хотя бы одного из наших партнеров на своем сегменте» в случае возможной нештатной ситуации.
В июле российская госкорпорация подписала соглашение с NASA о перекрестных полетах российских космонавтов на американских космических кораблях, американских астронавтов — на российских аппаратах. Россияне совершат три таких полета, первый из них запланирован на 3 октября: к МКС на американском Crew Dragon отправится Анна Кикина.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,3 млн+46 452 / сут.
Умерли
384 тыс.+81 / сут.
Выздоровели
18,4 млн+33 709 / сут.
- В Роскосмосе допустили продолжение перекрестных полетов на МКС после 2024 года
- Лукашенко сообщил о переоборудовании самолетов под ядерное оружие
- СМИ: Наступление ВСУ грозит поражением и потерей территорий
- Стартовали продажи внедорожника Lada Niva Travel'22
- Пророссийские власти Запорожья заявили о невозможности поставлять электроэнергию на Украину
- В МИД назвали неприемлемыми призывы президента Латвии изолировать русских
- В Москве побит температурный рекорд пятидесятилетней давности
- Власти Энергодара сообщили, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме
- Мишустин: Запад усиливает санкции против России и Белоруссии
- На Украине заявили об отключении Запорожской АЭС от украинских электросетей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru