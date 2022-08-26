В Роскосмосе допустили продолжение перекрестных полетов на МКС после 2024 года

Перекрестные полеты космонавтов из РФ и астронавтов из США на Международную космическую станцию могут быть продлены после 2024 года. Об этом заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

В NASA рассчитывают на продолжение программы перекрестных полетов к МКС после 2024 года

«Если опыт реализации будет положительным, то будем продолжать дальше», - цитирует Крикалева ТАСС.

Исполнительный директор Роскосмоса отметил, что решение о перекрестных полетах было принято, чтобы гарантировать присутствие «хотя бы одного из наших партнеров на своем сегменте» в случае возможной нештатной ситуации.

В июле российская госкорпорация подписала соглашение с NASA о перекрестных полетах российских космонавтов на американских космических кораблях, американских астронавтов — на российских аппаратах. Россияне совершат три таких полета, первый из них запланирован на 3 октября: к МКС на американском Crew Dragon отправится Анна Кикина.

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ФОТО: РИА Новости / Роскосмос
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