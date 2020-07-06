Рынок от России уплывает: Эксперт о новом ракетном двигателе США

Стремление Соединенных Штатов Америки отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 - исключительно политический шаг. Так оценивает ситуацию военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев, сообщает «Вечерняя Москва». По его словам, отказ США от РД-180 был неизбежным процессом в рамках политики импортозамещения, проводимой президентом Дональдом Трампом. Ранее подрядчик NASA, компания United Launch Alliance (ULA) получила первый ракетный двигатель BE-4, который должен заменить российский агрегат. Евсеев считает, что вопрос надёжности нового американского двигателя остается открытым, и запуск с ним может привести к гибели экипажа.

Главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН призвал не беспокоиться за американцев. Гораздо важнее, по его словам, что Россия теряет рынки для своей космической отрасли.

«Не надо считать, что в Америке какие-то идиоты, которые неотработанные двигатели поставят на ракету.