Рынок от России уплывает: Эксперт о новом ракетном двигателе США
Член-корреспондент Российской академии космонавтики в эфире НСН объяснил перспективу отказа США от РД-180 системными проблемами отечественной отрасли.
Стремление Соединенных Штатов Америки отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 - исключительно политический шаг. Так оценивает ситуацию военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев, сообщает «Вечерняя Москва». По его словам, отказ США от РД-180 был неизбежным процессом в рамках политики импортозамещения, проводимой президентом Дональдом Трампом. Ранее подрядчик NASA, компания United Launch Alliance (ULA) получила первый ракетный двигатель BE-4, который должен заменить российский агрегат. Евсеев считает, что вопрос надёжности нового американского двигателя остается открытым, и запуск с ним может привести к гибели экипажа.
Главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН призвал не беспокоиться за американцев. Гораздо важнее, по его словам, что Россия теряет рынки для своей космической отрасли.
«Не надо считать, что в Америке какие-то идиоты, которые неотработанные двигатели поставят на ракету.
Не надо считать, что в Америке какие-то идиоты.
Всё будет также, как с пилотируемым кораблём Crew Dragon, который прошёл длительные испытания. Корабль уже стартовал, но всё равно испытания ещё идут. Американцы закупают или еще будут закупать места на «Союзах», либо обмениваться запусками с россиянами на Crew Dragon, однако процесс отказа от российской продукции идёт, им некуда спешить. Гораздо важнее, что Россия потеряла рынок грузовых запусков, теперь пилотируемые на МКС уплывают.
В ближайшие годы, совершенно точно, потеряем возможность поставки двигателей в США. Помимо американского есть другие рынки, но этот вопрос необходимо прорабатывать. В космическом туризме тоже надо понять, куда запускать людей. Ведь Международная космическая станция – очень сложная профессиональная техническая система, не предназначенная для этого», - отметил собеседник НСН.
По словам Андрея Ионина, важно понять, за счёт чего США добиваются успеха, и можем ли мы использовать такой опыт у себя, однако руководство российской космической отраслью не делает ничего для этого:
«Необходимо проанализировать, как США удалось привлечь частную инициативу в космическую сферу, и она успешно сработала. Проблема в том, что «Роскосмос» и те люди, которые курируют отечественную космонавтику на уровне правительства и администрации президента, не понимают, как это американцы делают. Во-вторых не принимаются решения. По ракетам, которые сейчас разрабатываются в «Роскосмосе» - «Союз-5», «Союз-7», «Ангара» - даже не ставится задачи конкурировать с Илоном Маском. На словах это заявлено, но, судя по себестоимости этих носителей, ни о какой конкуренции не может быть речи.
Мы не делаем выводов и не принимаем стратегических решений, прячем голову в песок и обвиняем Маска в русофобии.
Между тем, американцы вовсе не собирались навредить России или «Роскосмосу», а просто развивали свои национальные технологии и компании. То, что Россия здесь проигрывает, это всего лишь следствие, причём для них – наименее важное. Мы не делаем выводов и не принимаем стратегических решений, прячем голову в песок и обвиняем Маска в русофобии, а комплексную проблему у нас никто не хочет видеть».
Новый ракетный двигатель BE-4 подрядчик NASA получил от компании Blue Origin, основанной владельцем Amazon и самым богатым человеком планеты Джеффом Бэзосом. Контракт с на поставку агрегата с United Launch Alliance был заключён в 2018 году.
Как уточнили в компании Бэзоса, переданный на днях экземпляр пока не серийный вариант. Он будет участвовать в испытаниях вместе с носителем Vulcan, который должен прийти на смену ракеты семейства Atlas V, которые оснащены российскими РД-180. Следующий двигатель разработчик планирует поставить до конца текущего месяца.
Согласно американскому законодательству, ВВС США обязаны отказаться от использования РД-180, однако, по прогнозам ряда экспертов, это не произойдёт как минимум до 2024 года. В конгрессе также признали, что заменить российские двигатели американскими в ближайшие годы не представляется возможным.
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