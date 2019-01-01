Военно-воздушные силы СШA ищут способы откaзaться от российских рaкетных двигaтелей РД-180. Уточняется, что глaвной целью зaпросa ВВС стрaны является поиск подрядчиков, которые обеспечaт вывод спутников системы нaцбезопaсности нa желaемую орбиту «в срок и с высокой нaдежностью». В рaмкaх тендерa зaключaт двa контрaктa, срок действия которых — с 2020 бюджетного годa до 2024-го.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН объяснил поиски подрядчиков на разработку новых двигателей вместо российских РД-180 бизнес-интересами нацкорпорации и попыткой получить новые ассигнования из бюджета США.

«Не надо забывать, что стартует новый финансовый год. Весной в США рассматривается бюджет на 2020-2021 годы. В этот момент всегда обостряются запросы национальных компаний на получение государственных денег под любыми предлогами. Избавиться от российских двигателей – хороший довод, чтобы Палата представителей, которая и распределяет американский бюджет, выделила деньги NASA. С учетом того, что в нынешнем составе Палаты представителей большинство демократов, не очень любящих Трампа и Россию, высока вероятность, что деньги выделят. Поэтому заявления по поводу отказа от РД-180 я бы относил к вопросам бизнеса. И вся шумиха вокруг российских двигателей – хороший повод получить деньги из госбюджета», - заявил собеседник НСН.