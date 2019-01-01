Призывы отказаться от РД-180 объяснили попыткой выбить деньги из госбюджета США
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского объяснил НСН, какое отношение российские двигатели РД-180 имеют к бюджету США.
Военно-воздушные силы СШA ищут способы откaзaться от российских рaкетных двигaтелей РД-180. Уточняется, что глaвной целью зaпросa ВВС стрaны является поиск подрядчиков, которые обеспечaт вывод спутников системы нaцбезопaсности нa желaемую орбиту «в срок и с высокой нaдежностью». В рaмкaх тендерa зaключaт двa контрaктa, срок действия которых — с 2020 бюджетного годa до 2024-го.
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН объяснил поиски подрядчиков на разработку новых двигателей вместо российских РД-180 бизнес-интересами нацкорпорации и попыткой получить новые ассигнования из бюджета США.
«Не надо забывать, что стартует новый финансовый год. Весной в США рассматривается бюджет на 2020-2021 годы. В этот момент всегда обостряются запросы национальных компаний на получение государственных денег под любыми предлогами. Избавиться от российских двигателей – хороший довод, чтобы Палата представителей, которая и распределяет американский бюджет, выделила деньги NASA. С учетом того, что в нынешнем составе Палаты представителей большинство демократов, не очень любящих Трампа и Россию, высока вероятность, что деньги выделят. Поэтому заявления по поводу отказа от РД-180 я бы относил к вопросам бизнеса. И вся шумиха вокруг российских двигателей – хороший повод получить деньги из госбюджета», - заявил собеседник НСН.
Андрей Ионин напомнил, что российские двигатели РД-180 используются на двух видах американских ракет. Одна была сделана по заказу NASA и Министрества обороны США компанией Lockheed Martin– Atlas-5 . Вторая ракета - Antares - разработана частной компанией Orbital Sciences Corporation за частные инвестиции. Основное назначение этих ракет – запуск «грузовиков» в интересах NASA.
«Российский двигатель РД-180 используют не потому что он дешевый, а потому что у него выдающиеся характеристики. Atlas-5 завершает свое существование, и менять двигатели на ней нецелесообразно. Это равнозначно замене самой ракеты. На новых ракетах российских двигателей, скорее всего, не будет, если политическая ситуация будет развиваться таким же образом. В таком случае, двигатели будут американские. У США есть соответствующие разработки. Не с такими высокими характеристиками, как у РД-180, но похожий двигатель создать можно. Как говорится, ничего личного. Это национальный бизнес», - отметил эксперт.
Ранее действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в эфире НСН рассказал, когда американцы смогут полностью отказаться от российских двигателей РД-180.
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