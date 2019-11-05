В Российской академии космонавтики опровергли зависимость США от РД-180

«Американцы – очень прагматичные люди, они умеют считать деньги. Российские двигатели они получают, под них есть ракеты. Это Atlas V и Antares. Менять двигатель – по сути, переделывать ракету. Это огромные деньги. Из экономических соображений этого не делают. Никакой зависимости реально нет. Зависимость – когда у вас нет возможности получить технологии в случае отказа. Как мы попали под технологические санкции, нам американцы что-то не поставляют, например, в космонавтике, микроэлектронику категории space. Вот это зависимость. А здесь зависимости нет. Если мы не будем поставлять двигатели, американцы прекратят использовать ракеты Atlas V. Вот и все. У них есть замена – Falcon 9, в крайнем случае, Delta будут использовать. В Америке эти истории периодически возникают, как правило, весной, когда обсуждается бюджет на следующий год, чтобы показать, что надо деньги выделить каким-то предприятиям или NASA», - пояснил он.

Даже в случае отказа России от поставок РД-180, США в состоянии производит его самостоятельно, добавил эксперт.

«Двигатель – сложный элемент, долго разрабатывать. Когда этот контракт заключался, еще в 1990-х годах, в нем оговаривалось, что Россия должна поставить документацию по этому двигателю и развернуть производство этих двигателей для пусков в интересах Пентагона. Россия полную документацию по этому двигателю поставила в Соединенные Штаты, производство развернули. Но американцы его законсервировали, потому что посчитали, что нецелесообразно производить несколько двигателей в год, гораздо дешевле покупать их в России. Так что никаких сложностей у американцев не возникнет, если у кого-то здесь придет в голову отказаться от их поставок. Мы сами себя обманываем», - заключил Ионин.

Двухкамерный ракетный двигатель РД-180 был разработан в середине 1990-х годов в НПО «Энергомаш» имени академика Глушко на основе созданного в 1970-х самого мощного жидкостного двигателя, четырехкамерного РД-170. Для нужд США РД-180 поставляется совместным предприятием «Pratt & Whitney» и НПО «Энергомаш».

