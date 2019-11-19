Академия космонавтики: МКС умрет, если США выйдут из проекта
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского в эфире НСН призвал не радоваться отсутствию зарубежных астронавтов в составах экипажей российских кораблей «Союз».
Впервые за 19 лет в состав экипажей российских космических кораблей «Союз» не вошли иностранные астронавты, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр подготовки космонавтов. Отмечается, что экипажи, которые должны отправиться на МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года, полностью состоят из российских космонавтов.
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в беседе с НСН заявил, что подобного рода сообщения ставят под угрозу само существование Международной космической станции.
«Проект МКС - это вершина развития космонавтики за все 60 лет. Технологическое достижение в том, что такого объекта никогда не было в космосе - по размерам это 400 тонн. Но самое ценное в МКС то, что он реализуется в международном формате. Потому что дальнейшее освоение космоса, я в этом убежден, возможно только в таких условиях. То есть, по сути, мы здесь отрабатываем тот формат, который станет самым популярным и необходимым в ближайшем будущем. Если этот проект когда-то завершится, то он должен завершиться на мажорной ноте, а не на минорной. А эта новость как бы ведет к тому, что мы 20 лет работали вместе, а потом в конце решили разругаться», - сказал Ионин.
Собеседник НСН добавил, что МКС всегда оставался вне политики и был «неприкосновенным для какого-либо санкционного давления с двух сторон» несмотря на взаимоотношения между странами.
«Только совсем маргинальные политические личности ее [МКС] как-то использовали. А так все понимали, что этот проект нужно сохранить, потому что это общечеловеческий проект и роль России и США здесь довольно большая», - пояснил собеседник НСН.
По его словам, если США примет решение выйти из проекта, МКС придется закрывать, так как станция не сможет существовать без американских дотаций.
«Меня удивляет, что здесь [в России] этому радуются. Чему радоваться? Буквально на днях "Роскосмос" говорил о планах продлить срок эксплуатации МКС до 2028 - 2030 годов. А без США это сделать невозможно. Потому что именно Соединенные Штаты вносят почти 80% бюджета ежегодного финансирования МКС. Если США откажутся от финансирования, а мы тут будем стучать в свои национальные бубны, рассказывая, что только мы можем их запустить, что они должны нам деньги платить, так мы только поддержим русофобскую риторику в США», - заявил представитель российской академии космонавтики.
На его взгляд, «Роскосмос» обязан пересмотреть свое отношение к выбранному курсу по взаимодействию с американскими коллегами.
«Мы должны были выразить глубокую озабоченность и, возможно, кого-то даже в долг запустить. Я считаю, что это был бы более правильный политический ход, чем попытка заработать деньги. Кстати, стоимость полета американского астронавта выросла в разы, а затраты "Роскосмоса" нет. Я понимаю желание иметь монополию, но такое желание заработать, потом выйдет боком», - считает Андрей Ионин.
Эксперт добавил, что российский бюджет и технологии не в состоянии обеспечить проведение каких-либо крупномасштабных операций в космосе.
«Нам важно и дальнейшее партнерство с США и другими странами в космосе – на Луне, Марсе - и после завершения проекта МКС. Тем более, это нам надо, ведь если у американцев есть еще какие-то ресурсы, чтобы самостоятельно совершить, например, лунную программу, то у России ни ресурсов, ни технологий для ее реализации в одиночку точно нет. Только не очень адекватные люди могут заявлять, что Россия в состоянии без кооперации это сделать», - заключил Андрей Ионин.
Отметим, согласно действующему контракту с «Роскосмосом», последний полет астронавта НАСА Кристофера Кэссиди на «Союзе» должен состоятся в марте 2020 года. Дальнейшее продление договора запретил Конгресс США.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Международная космическая станция будет существовать вечно, а количество участников этого проекта сравняется с числом государств-членов ООН. «Я говорю о ее исторической необходимости. Возможно, она будет реконфигурирована, будут изменены конструктивные особенности модулей, изменится круг участников, но это ступенька, на которую человечество обязательно должно опираться, прежде чем двигаться дальше», - сказал Рогозин.
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