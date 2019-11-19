Академия космонавтики: МКС умрет, если США выйдут из проекта

Впервые за 19 лет в состав экипажей российских космических кораблей «Союз» не вошли иностранные астронавты, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр подготовки космонавтов. Отмечается, что экипажи, которые должны отправиться на МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года, полностью состоят из российских космонавтов.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в беседе с НСН заявил, что подобного рода сообщения ставят под угрозу само существование Международной космической станции.

«Проект МКС - это вершина развития космонавтики за все 60 лет. Технологическое достижение в том, что такого объекта никогда не было в космосе - по размерам это 400 тонн. Но самое ценное в МКС то, что он реализуется в международном формате. Потому что дальнейшее освоение космоса, я в этом убежден, возможно только в таких условиях. То есть, по сути, мы здесь отрабатываем тот формат, который станет самым популярным и необходимым в ближайшем будущем. Если этот проект когда-то завершится, то он должен завершиться на мажорной ноте, а не на минорной. А эта новость как бы ведет к тому, что мы 20 лет работали вместе, а потом в конце решили разругаться», - сказал Ионин.

Собеседник НСН добавил, что МКС всегда оставался вне политики и был «неприкосновенным для какого-либо санкционного давления с двух сторон» несмотря на взаимоотношения между странами.

«Только совсем маргинальные политические личности ее [МКС] как-то использовали. А так все понимали, что этот проект нужно сохранить, потому что это общечеловеческий проект и роль России и США здесь довольно большая», - пояснил собеседник НСН.

По его словам, если США примет решение выйти из проекта, МКС придется закрывать, так как станция не сможет существовать без американских дотаций.