«Не Леониды»: Астроном Вибе объяснил вспышки над Сахалином
Ученый Дмитрий Вибе рассказал НСН, что напугавшее местных жителей свечение на Дальнем Востоке имеет рукотворное происхождение.
Длительные вспышки, которые могли наблюдать жители Сахалина, похожи на вхождение в атмосферу Земли остатков космических аппаратов. Об этом заявил НСН астроном, популяризатор науки, доктор физико-математических наук Дмитрий Вибе.
Ранее житель Сахалина заснял в Углегорске яркие объекты, пролетевшие по небу. Светящиеся точки с шлейфом заметили после четырех часов утра. Дмитрий Вибе предположил, что это может быть признак запуска какого-нибудь спутника.
«Сахалин как раз находится к востоку от Байконура. Из-за того, что падение проходило в течение длительного времени, значит, упало не внешнее космическое тело. Это что-то рукотворное, движущееся с не очень высокими скоростями. Космические тела движутся с большей скоростью и их вхождения в атмосферу более короткие по времени явления. Продолжительность свечения зависит от размера тела, но в любом случае, если это тело метеорное, то эта продолжительность гораздо короче, чем продолжительность явлений, связанных с искусственными небесными телами», - пояснил ученый.
Метеорные потоки, которые могут породить звездопад с таким свечением, как правило, его не излучают, уточнил эксперт.
«Эти потоки Земля пересекает несколько раз в месяц. Например, в начале октября – Дракониды, в середине ноября – Леониды. Этой пыли в солнечной системе много, и мы то и дело через неё пролетаем. Если мы попадаем случайно в какой-нибудь сгусток, то это может быть очень зрелищное явление. Это уже редкое явление. Примерно раз в столетие», - отметил доктор наук.
Он также сообщил, что в ближайшее время никакие экстренные космические происшествия не прогнозируются.
«Вся фишка в том, что о потенциальной угрозе из космоса мы узнаем за десятилетия. Можно обойтись значительно мягкими средствами, не такими, как в фильме «Армагеддон». Один из них был испробован в прошлом году – это кинетический удар, когда берется сравнительно небольшой спутник, чтобы ударить по приближающемуся астероиду», - добавил астроном.
Ранее стало известно, что к Земле летит недавно открытая комета, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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