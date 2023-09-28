«Не Леониды»: Астроном Вибе объяснил вспышки над Сахалином

«Сахалин как раз находится к востоку от Байконура. Из-за того, что падение проходило в течение длительного времени, значит, упало не внешнее космическое тело. Это что-то рукотворное, движущееся с не очень высокими скоростями. Космические тела движутся с большей скоростью и их вхождения в атмосферу более короткие по времени явления. Продолжительность свечения зависит от размера тела, но в любом случае, если это тело метеорное, то эта продолжительность гораздо короче, чем продолжительность явлений, связанных с искусственными небесными телами», - пояснил ученый.

Метеорные потоки, которые могут породить звездопад с таким свечением, как правило, его не излучают, уточнил эксперт.

«Эти потоки Земля пересекает несколько раз в месяц. Например, в начале октября – Дракониды, в середине ноября – Леониды. Этой пыли в солнечной системе много, и мы то и дело через неё пролетаем. Если мы попадаем случайно в какой-нибудь сгусток, то это может быть очень зрелищное явление. Это уже редкое явление. Примерно раз в столетие», - отметил доктор наук.