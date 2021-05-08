Россия выявила повышенную активность в космосе
Российский оптико-электронный комплекс «Окно-М», находящийся в Таджикистане, констатирует в 2021 году повышенную космическую активность. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
«Российский оптико-электронный комплекс (ОЭК) обнаружения космических объектов «Окно-М» <…> за четыре месяца 2021 года обеспечил контроль движения около 30 тысяч космических объектов», – цитирует сообщение Газета.ru.
По данным, представленным сотрудниками комплекса, за весь 2020 год было зафиксировано всего около 25 тысяч космических объектов.
Комплекс «Окно-М» ведет опытно-боевое дежурство с 1999 года. Он способен отслеживать движение космических объектов, в том числе размер которых не превышает теннисный мяч, на орбитах в диапазоне высот от 120 до 50 тысяч километров.
Ранее член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН объяснил, почему для россиян нет угрозы от падения китайской ракеты.
«Орбита ракеты, ступень которой летит на Землю, входит в атмосферу под очень небольшим углом. Ступень – это, условно, два пустотелых тонкостенных бака. Их разорвет на части, и до Земли практически ничего не долетит», - пояснил эксперт.
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