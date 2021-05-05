Эксперт призвал не бояться падения китайской ракеты на Россию

Главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН пояснил, что к Земле приближается ступень китайской ракеты, которая сгорит при входе в атмосферу.

«Орбита ракеты, ступень которой летит на Землю, входит в атмосферу под очень небольшим углом. 21 тонна – это немного. МКС сейчас весит 420 тонн. Место падения, действительно определить заранее невозможно.

Ступень – это, условно, два пустотелых тонкостенных бака. Их разорвет на части, и до Земли практически ничего не долетит. Но никакой угрозы нет. Такое происходит постоянно. Я бы этому вообще не придавал значения», - пояснил эксперт.

Ранее, 22 декабря Китай произвел первый успешный запуск ракеты-носителя «Чанжэн-8», на борту которой находится пять спутников. Ракета стартовала с космодрома Вэньчан в 12:37 по местному времени, подъемная масса ракеты составила 356 тонн, высота – 50,3 метра.