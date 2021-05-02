Корабль Crew Dragon с астронавтами приводнился в Мексиканском заливе

Приводнение состоялось приводнилась в 09:57 (мск) на юге от города Панама-сити (штат Флорида). Все парашюты раскрылись, и капсула с космонавтами оказалась в воде. На ее борту находятся Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и Соичи Ногучи.

После обнаружения капсулы поисково-спасательным судном GO Navigator ее поднимут на борт и экипаж сможет выбраться наружу, пишут «Известия» .

Ранее 24 апреля Crew Dragon доставил на МКС экипаж в составе американцев Шейна Кимброу и Меган МакАртур, продлится полгода. Четверо новобранцев присоединились к интернациональной миссии, в которую входят россияне Олег Новицкий и Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай.

