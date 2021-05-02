Корабль Crew Dragon с астронавтами приводнился в Мексиканском заливе
Космический корабль Crew Dragon с четырьмя космонавтами на борту успешно приводнился в Мексиканском заливе. Трансляцию 2 мая вело Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Приводнение состоялось приводнилась в 09:57 (мск) на юге от города Панама-сити (штат Флорида). Все парашюты раскрылись, и капсула с космонавтами оказалась в воде. На ее борту находятся Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и Соичи Ногучи.
После обнаружения капсулы поисково-спасательным судном GO Navigator ее поднимут на борт и экипаж сможет выбраться наружу, пишут «Известия» .
Ранее 24 апреля Crew Dragon доставил на МКС экипаж в составе американцев Шейна Кимброу и Меган МакАртур, продлится полгода. Четверо новобранцев присоединились к интернациональной миссии, в которую входят россияне Олег Новицкий и Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай.
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