Россия и США обсудят возобновление прямых перелетов
Российская сторона на переговорах с США в Стамбуле поднимет вопрос возобновления авиасообщения между двумя странами. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.
По его словам, это облегчило бы не только официальные контакты, но и стимулировало бизнес, а также упростило жизнь простым людям в России и США, передает РИА Новости.
Встреча делегаций из России и США состоится в Стамбуле в четверг, 10 апреля.
Россия инициировала диалог по возобновлению авиасообщения с США 27 февраля на первом раунде переговоров в Стамбуле. Перелеты были остановлены в 2022 году после начала военной операции на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru