Авиакомпаниям предрекли массовые увольнения из-за коронавируса

Российские авиакомпании могут начать резкое сокращение персонала в целях экономии в связи с массовой отмены рейсов из-за пандемии коронавируса. Такое развитие событий не исключает бывший летный директор «Внуковских авиалиний», заслуженный пилот Юрий Сытник.

По его словам, у некоторых авиаперевозчиков есть запас средств на два-три месяца. Однако, если за это время вопрос с коронавирусом не решится, придётся отправлять сотрудников в неоплачиваемый отпуск или вообще увольнять, приводит URA.RU мнение Сытника.