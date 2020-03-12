Авиакомпаниям предрекли массовые увольнения из-за коронавируса
Российские авиакомпании могут начать резкое сокращение персонала в целях экономии в связи с массовой отмены рейсов из-за пандемии коронавируса. Такое развитие событий не исключает бывший летный директор «Внуковских авиалиний», заслуженный пилот Юрий Сытник.
По его словам, у некоторых авиаперевозчиков есть запас средств на два-три месяца. Однако, если за это время вопрос с коронавирусом не решится, придётся отправлять сотрудников в неоплачиваемый отпуск или вообще увольнять, приводит URA.RU мнение Сытника.
Он отмечает, что у авиакомпаний просто не останется другого выбора из-за миллиардных убытков, которые неизбежны в связи с возвратом денег за билеты на отмененные рейсы.
По оценке эксперта, трудоустроиться по специальности после кризиса сумеют в основном уволенные высококвалифицированные сотрудники. Таким образом, у руководства компаний появится шанс сбросить балласт в виде недостаточно профессиональных специалистов.
В то же время в пресс-службе российской авиакомпании S7 заявили изданию, что не собираются увольнять сотрудников.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Терешкова уличила противников обнуления сроков Путина в нелюбви к России
- Провоцируют панику: Экономист сравнил коронавирус с терактом 11 сентября
- Баскетбольные Евролига и Еврокубок прерваны из-за угрозы коронавируса
- Мишустин прокомментировал угрозу распространения коронавируса в РФ
- Мутко допустил повышение ипотечных ставок в России