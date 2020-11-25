Российский корабль «Прогресс» поставит рекорд по длительности пребывания в космосе
Российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-14», который был запущен на Международную космическую станцию 25 апреля текущего года, установит рекорд по длительности пребывания в космосе, сообщает РИА Новости со ссылкой на программу работы МКС.
Корабль пробудет в составе станции 370 суток. «Прогресс» сведут с орбиты в конце апреля или начале мая 2021 года. После этого он побьет рекорд «Прогресса М-17», который летал в составе станции «Мир» 337 суток.
В июле текущего года Роскосмос объявил о новом мировой рекорд скорости полета на Международную космическую станцию.
Отмечается, что с момента старта корабля с космодрома Байконур до его касания МКС прошло 3 часа 18 минут 31 секунда.
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