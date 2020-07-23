Установлен новый рекорд скорости полета на МКС

Роскосмос объявил о новом мировой рекорд скорости полета на Международную космическую станцию. Об этом говорится в сообщении официального аккаунта космической корпорации в Twitter.

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Отмечается, что с момента старта корабля с космодрома Байконур до его касания МКС прошло 3 часа 18 минут 31 секунда.

Рекорд установил космический корабль "Прогресс МС-15", который в четверг успешно пристыковался к МКС. Как уточняет РЕН ТВ, предыдущий рекорд был установлен грузовым кораблем "Прогресс МС-14" в апреле текущего года. Его полет к МКС длился 3 часа 20 минут 15 секунд.

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ФОТО: www.federalspace.ru
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